Рисунок разреза подушки для мощения камнем

$5
Чертежи и СхемыЗакрыт7 заявок224 просмотра
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Требуется выполнить рисунок, изображающий подушку (грунт, щебень, песок, смесь для мощения) в разрезе. Не изометрия. Эскиз прилагается(3_b.jpg). Предпочитаемый стиль (картинка3.jpg)

10 лет назад
marqs
55 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
DmitrijVysockih
Дмитрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$5
1 день