Начертить 2 узла в компасе.

Чертежи и СхемыЗакрыт2 заявки238 просмотров
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Здравствуйте, нужно начертить 2 узла в КОМПАСЕ. Сроки максимум 3 дня. Прикрепляю файлы для работы и примеры как должно быть. Приветствую фрилансеров из Украины, так как нужно надписи делать на украинском языке.

10 лет назад
ArchP
32 годаИспания
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад