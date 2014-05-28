Требуется нарисовать мини - чертежи (20 шт)

Чертежи и СхемыЗавершен14 заявок209 просмотров
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Требуется перерисовать чертежи как во вложении. Там примерно 20шт будет.

Перерисовывать приходится для улучшения качества т.к. они сканировались и плохое качество получилось, при увеличении видны пиксели.

Нарисовать нужно примерно один в 1 но с большим разрешением (1000х1000) png.

Цвет будет серо-черный.

После завершения работы - исходники и png.

10 лет назад
mrpeer_1
50 летГреция
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
_lisi4ka_
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
все ровно
Хорошо поработали, все понравилось, оплата моментальная)