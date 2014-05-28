Требуется нарисовать мини - чертежи (20 шт)

Требуется перерисовать чертежи как во вложении. Там примерно 20шт будет.

Перерисовывать приходится для улучшения качества т.к. они сканировались и плохое качество получилось, при увеличении видны пиксели.

Нарисовать нужно примерно один в 1 но с большим разрешением (1000х1000) png.

Цвет будет серо-черный.

После завершения работы - исходники и png.