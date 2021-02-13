Сделать в архикаде модель рабочего проекта небольшого домика..

Домик построен, есть эскизник. Заказчик строил его сам и хочет поделиться с друзьями технологией стройки. (Я строитель, который его консультировал удаленно - регион стройки не мой)

Надо. отмоделить домик в Архикаде на уровне рабочей документации (РД).

Заказчик и я подскажем, как там все устроено с точностью до каждой доски, в выдачей модельки в архикаде и возможностью смотреть ее друзьям и потенциальным исполнителям через Интернет. Никаких прочностных расчетов. Просто хорошая осмысленная модель - можно сказать Интерактивная Он-Лайн рабочая документация.

Домик из газосиликата, с простой двухскатной крышей. Эскизник прилагаю. Фотокачество визуализации экстерьера и интерьера не требуется - штатная выдача из Архикада. Слои и детали отделки моделить не надо. Зазоры, типа зазоров между окном и проемом - тоже. (это очевидно нормальному оконщику и строителю)