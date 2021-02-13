Требуется разработать чертежи КМД на решетчатые настилы с полным оформлением технической документации
Сделать в архикаде модель рабочего проекта небольшого домика..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Домик построен, есть эскизник. Заказчик строил его сам и хочет поделиться с друзьями технологией стройки. (Я строитель, который его консультировал удаленно - регион стройки не мой)
Надо. отмоделить домик в Архикаде на уровне рабочей документации (РД).
Заказчик и я подскажем, как там все устроено с точностью до каждой доски, в выдачей модельки в архикаде и возможностью смотреть ее друзьям и потенциальным исполнителям через Интернет. Никаких прочностных расчетов. Просто хорошая осмысленная модель - можно сказать Интерактивная Он-Лайн рабочая документация.
Домик из газосиликата, с простой двухскатной крышей. Эскизник прилагаю. Фотокачество визуализации экстерьера и интерьера не требуется - штатная выдача из Архикада. Слои и детали отделки моделить не надо. Зазоры, типа зазоров между окном и проемом - тоже. (это очевидно нормальному оконщику и строителю)
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