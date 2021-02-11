Процесс в Visio

Чертежи и СхемыЗакрыт2 заявки549 просмотров
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Задание на выполнение органиграммы процесса в Visio

файл Excel нужно исполнить как на скриншотах visio

3 года назад
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад