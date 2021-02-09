Разработка платы с использованием FPGA

Чертежи и СхемыЗакрыт2 заявки354 просмотра
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Необходимо разработать плату обработки изобржения с сенсора камеры и передачи обработанной информации в ethernet.

Конечный результат должен быть в виде готовой платы.

Входные данные от камеры MIPI CSI-2 (сенсор 20MP)

Хранение данных (для последующей обработки) в RAM

Выходные данные в ethernet 1G

Предполагается использование Lattice CrossLink-NX, однако возможно использование другой low-cost fpga.

Сроки и бюджет обсуждаются.

3 года назад
guest_1612861078134
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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