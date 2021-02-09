Разработка платы с использованием FPGA

Добрый день! Ищу конструктора для расчета котлована из шпунтовых ограждений. Исходники в rvt. Прикрепляю ссылку, это пример того что должно получится. Важно не только правильность расчета, но и презентабельность для заказчика. https://www.youtube.com/watch?v=JOjvzClBM-8&feature=youtu.be Желательно в робот стракчер, но могут быть и ...