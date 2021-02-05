Необходимо скопировать многослойную автомобильную плат

Требуется нарисовать проект установки ограждения на части МКД, для согласования в администрации. Пример прикрепляю. Цену предлагайте, желательно с опытом. Выберу по наличию отзывов / стоимости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Можно полностью не копировать, а упростить, главное, перенести интерфейс с флеша.
Разработка платы старая, 2010 года авто.
Есть возможность скопировать и/или упростить данную плату?
Интересует стоимость и сроки изготовления. Всем спасибо!
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