Разработать чертеж зеркальной кровати

Видоизменить чертеж на тот что на рисунке (как надо). Модель в базисе основная есть.

Переделка:

1. Спальное место нижней кровати 90-190 (также как и верхнее)

2. Сделать вместо бортика, резные бортики из 19 МДФ, покраска с 2х сторон

3. Добавить 20см к верхним 2ум правым столбам в изголовье кровати. Итого 2 ножки = 816мм (чтобы тент не был прям над подушкой)

4. Высота кровати общая - 223см (По средним столбам где крепится тент)

5. Верхние и нижние столбы = 616мм, средние = 554мм (кровать выше чем в этом чертеже за счет среднего яруса)

Подробности можно голосом.