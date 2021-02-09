Расстановка мебели в соответствии с планом БТИ

[table]Однушка в новостройке. Расставить мебель в соответствии с запросом, а также планом и размерами БТИ. На эскизе указать размеры предполагаемой мебели, обязательно в комнате и кухне. Т.е. «вид сверху» с открытыми дверями.

Визуализация, макет и проработка деталей с чертежами на следующих этапах.

В квартире живут двое: бабушка и внучка-старшеклассница. Режим дня и образ жизни разный, поэтому бабушка часто спит в кухне.

В комнате:

У окна рабочий стол с глубиной от 65 см. Доступ к батарее и окну должен быть предусмотрен. С обеих сторон от стола полки любой высоты для книг/папок и размещения необходимой техники (принтер, сканер, процессор, модем).

Комод для белья: высокий и вместительный (белье нижнее, носки, полотенца, белье постельное). На него может быть установлен телевизор.

Напротив комода диван двуспальный раскладной.

Напротив окна, где противоположная стена, возможна установка односпальной кровати/кушетки/раскладного кресла

В кухне:

Электроплита на 2 конфорки; духовка; микроволновка; двухкамерный холодильник; мультиварка; кофемашина; диспоузер; вытяжка.

Стойка барная с двумя-тремя барными стульями.

Кушетка/кровать - это полноценное спальное место для бабушки.

Гардеробная:

Максимально большая часть коридора отделена дверями-купе.

Коридор:

Обязательная вешалка для верхней одежды, место для обуви домашней и уличной высокой (сапоги).

Удобное место для сидения. Место для сумок.

Санузел:

Ванная, подвесной унитаз, раковина-тумба, зеркало-шкаф, стиральная машина, гигиенический душ.

Балкон:

Место для складной сушилки для белья, ящики для хранения фруктов и овощей.

Как правило, в ответах на "дополнительные вопросы" нет необходимости. Высота потолка, например, не имеет на этом этапе большого значения, но, если принципиально, 287 см. Балконная дверь открывается в кухню. Её ширина 80 см.

Дверь в комнату и дверь в кухню могут распахиваться в любую сторону (пространство свободно - голый бетон).

Спасибо за проявленный интерес :)

Обязательные требования: продолжим сотрудничество с тем, кто понял задание и выполнил его в соответствии с исчерпывающим описанием.

Предлагающим в ответ на задание ознакомиться с их сайтами, портфолио или непременно связаться по телефону для "обсуждений", просьба - рациональнее использовать и свое и чужое время и не ждать ответа. Очень надеюсь на понимание.[/table]