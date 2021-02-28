Оцифровать скан

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Чертежи и СхемыЗавершен17 заявок1142 просмотра
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Здравствуйте, заказ простой, просто перевести в формат dwg, чтобы можно было открыть в Autocad.

3 года назад
guest_16130626754351
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tolst9lk
Евгений 
26 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$7
3 дня
Качественно и своевременно, даже быстрее предварительных сроков.
Грамотная постановка задачи и объема работ, возникающие вопросы и нюансы с заказчиком были решены без споров. Рекомендую заказчика, оплачивает выполненную работу своевременно.