Оцифровать скан

Видоизменить чертеж на тот что на рисунке (как надо). Модель в базисе основная есть. Переделка: 1. Спальное место нижней кровати 90-190 (также как и верхнее) 2. Сделать вместо бортика, резные бортики из 19 МДФ, покраска с 2х сторон 3. ...