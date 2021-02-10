Проект фундамента

Чертежи и СхемыЗакрыт7 заявок614 просмотров
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Проект фундамента под проект частного жилого дома с учётом нагрузок и геологии.

Дом 12×17 одноэтажный без подвала.

3 года назад
972923
42 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад