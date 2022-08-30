- Привет! Меня зовут Сергей. Я представляю проектно-строительную компанию-PFT.
✔ Компания, прошедшая сертификацию специалистов Ростехнадзора, успешно завершила свою деятельность участвует при модернизации производства, поточной линии и отдельных изделий оборудование химической, металлургической, машиностроительной и других отраслей промышленности.
✔Компания принимает участие в проектах, связанных с нестандартным техническим оборудованием задачи в области повышения эффективности химических процессов предприятия: клиент путем модернизировать существующее или конструировать новое оборудование.
✔Стратегическими партнёрами по совместному проектированию, производству и продвижению а российский рынок нового технологического оборудования являются компании "ИНДАСТРИЯ", "САН-СЯ" и "ТАЙКИСЯ" (Япония).Некоторые из наших проектов: - реконструкция лакокрасочных цехов с использованием новейших японских фильтровальных технологий. Например, "Тойота", "Дженерал Моторс". - Системы молокопроводов "Вимм-Билль-Данн".
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