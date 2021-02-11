Раскладка элементов фасада, чертежи в Autodesk Inventor

По заданным критериям, необходимо проанализировать и скорректировать разбивку в цепи фасадных элементов (например пояс цоколя).

Объединить элементы в группы по типам геометрии и для каждого типа сделать параметрическую деталь в Inventor, присвоить параметры, внести размеры в таблицу, далее для каждой детали создать сборочный чертеж.

См. пример раскладки элементов и пример чертежей на изделие (оформление нужно будет делать исходному шаблону)

Объем примерно 4-7 параметрических деталей, на выходе около 30-40 однотипных чертежей изделий.