Раскладка элементов фасада, чертежи в Autodesk Inventor

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка550 просмотров
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По заданным критериям, необходимо проанализировать и скорректировать разбивку в цепи фасадных элементов (например пояс цоколя).

Объединить элементы в группы по типам геометрии и для каждого типа сделать параметрическую деталь в Inventor, присвоить параметры, внести размеры в таблицу, далее для каждой детали создать сборочный чертеж.

См. пример раскладки элементов и пример чертежей на изделие (оформление нужно будет делать исходному шаблону)

Объем примерно 4-7 параметрических деталей, на выходе около 30-40 однотипных чертежей изделий.

3 года назад
Blastchouk
Максим 
41 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад