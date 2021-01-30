Доработать планировку одноэтажника в 4 спальни

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт8 заявок664 просмотра
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Есть планировка маленького четырехспаленного домика. Домик 

получился тесноватый. Хочется на ее базе сделать планировку попросторнее,

и с двумя вариантами — для двухскатной кровли и плоской.

Они будут рассматриваться как типовые, или исходные при обсуждении доработок с заказчиками.

Хочется, чтобы  планировка "цепляла" заказчика. и конкурировала  с четырехспаленными двухэтажниками, у которых  одна спальня снизу — три наверху.

Один из максимальных сценариев использования — четверо взрослых + двое детей, плюс гости в выходные

В исходной планировке:

- не хватает мест хранения

- взрослые спальни кажутся маловаты — отпугивают заказчиков.  Детские тоже можно увеличить, но без фанатизма. 

- гостиная не рассчитана на нормальный семейный ужин, а хочется еще разместить и  несколько гостей. По форме ее хочется сделать более «квадратной», возможно, предусмотреть барную стойку

- Площадь домика придется увеличивать, но это увеличение надо минимизировать, имея в голове стоимость каждого метра в 60 тыс руб. При увеличении габаритов надо иметь в виду, что угол наклона кровли будет не менее 17 градусов и длина стандартной доски на стропило = 6м. Это от конька до опирания на наружную стену. Свесы можно делать отдельными кусками досок.  Возможен второй вариант домика - чуть бОльших размеров и ощутимо лучшего комфорта. Второй   вариант - опция. Для начала нужен один.  Домик по сути 

- сделать разумную расстановку мебели, чтобы она стала близкой к

реальной, имея в виду обычные сценарии использования, типа того:

-- человек вошел. Где повесит верхнюю

одежду и поставит уличную обувь.

– Как будут входить гости

– принес продукты из магазина. Куда нести, где разбирать и где хранить..

Результат лучше не только в виде картинки с размерами, но и модельки Архикада версии

23 — чтобы я мог померить размеры, посмотреть в 3Д, как ее презентовать заказчику.. 

Могу взять решения задачки от разных исполнителей.

3 года назад
v262
66 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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