Доработать планировку одноэтажника в 4 спальни

Есть планировка маленького четырехспаленного домика. Домик

получился тесноватый. Хочется на ее базе сделать планировку попросторнее,

и с двумя вариантами — для двухскатной кровли и плоской.

Они будут рассматриваться как типовые, или исходные при обсуждении доработок с заказчиками.

Хочется, чтобы планировка "цепляла" заказчика. и конкурировала с четырехспаленными двухэтажниками, у которых одна спальня снизу — три наверху.

Один из максимальных сценариев использования — четверо взрослых + двое детей, плюс гости в выходные

В исходной планировке:

- не хватает мест хранения

- взрослые спальни кажутся маловаты — отпугивают заказчиков. Детские тоже можно увеличить, но без фанатизма.

- гостиная не рассчитана на нормальный семейный ужин, а хочется еще разместить и несколько гостей. По форме ее хочется сделать более «квадратной», возможно, предусмотреть барную стойку

- Площадь домика придется увеличивать, но это увеличение надо минимизировать, имея в голове стоимость каждого метра в 60 тыс руб. При увеличении габаритов надо иметь в виду, что угол наклона кровли будет не менее 17 градусов и длина стандартной доски на стропило = 6м. Это от конька до опирания на наружную стену. Свесы можно делать отдельными кусками досок. Возможен второй вариант домика - чуть бОльших размеров и ощутимо лучшего комфорта. Второй вариант - опция. Для начала нужен один. Домик по сути

- сделать разумную расстановку мебели, чтобы она стала близкой к

реальной, имея в виду обычные сценарии использования, типа того:

-- человек вошел. Где повесит верхнюю

одежду и поставит уличную обувь.

– Как будут входить гости

– принес продукты из магазина. Куда нести, где разбирать и где хранить..

Результат лучше не только в виде картинки с размерами, но и модельки Архикада версии

23 — чтобы я мог померить размеры, посмотреть в 3Д, как ее презентовать заказчику..

Могу взять решения задачки от разных исполнителей.