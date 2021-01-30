Доработать планировку одноэтажника в 4 спальни

Добрый день! Необходимо сделать дизайн проект квартиры - 2 комната _ столовая, совмещенная с кухней. Сделать только визуализацию. Подобрать обои, ламинат, плитку, мебель. И под каждую комнату сделать 3-4 картинки, как выглядит комната. Никаких схеи по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть планировка маленького четырехспаленного домика. Домик
получился тесноватый. Хочется на ее базе сделать планировку попросторнее,
и с двумя вариантами — для двухскатной кровли и плоской.
Они будут рассматриваться как типовые, или исходные при обсуждении доработок с заказчиками.
Хочется, чтобы планировка "цепляла" заказчика. и конкурировала с четырехспаленными двухэтажниками, у которых одна спальня снизу — три наверху.
Один из максимальных сценариев использования — четверо взрослых + двое детей, плюс гости в выходные
В исходной планировке:
- не хватает мест хранения
- взрослые спальни кажутся маловаты — отпугивают заказчиков. Детские тоже можно увеличить, но без фанатизма.
- гостиная не рассчитана на нормальный семейный ужин, а хочется еще разместить и несколько гостей. По форме ее хочется сделать более «квадратной», возможно, предусмотреть барную стойку
- Площадь домика придется увеличивать, но это увеличение надо минимизировать, имея в голове стоимость каждого метра в 60 тыс руб. При увеличении габаритов надо иметь в виду, что угол наклона кровли будет не менее 17 градусов и длина стандартной доски на стропило = 6м. Это от конька до опирания на наружную стену. Свесы можно делать отдельными кусками досок. Возможен второй вариант домика - чуть бОльших размеров и ощутимо лучшего комфорта. Второй вариант - опция. Для начала нужен один. Домик по сути
- сделать разумную расстановку мебели, чтобы она стала близкой к
реальной, имея в виду обычные сценарии использования, типа того:
-- человек вошел. Где повесит верхнюю
одежду и поставит уличную обувь.
– Как будут входить гости
– принес продукты из магазина. Куда нести, где разбирать и где хранить..
Результат лучше не только в виде картинки с размерами, но и модельки Архикада версии
23 — чтобы я мог померить размеры, посмотреть в 3Д, как ее презентовать заказчику..
Могу взять решения задачки от разных исполнителей.
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