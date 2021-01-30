Дизайн интерьера загородного дома 150 м2

Необходимо сделать дизайн проект загородного дома площадью 150 м2.

План помещений в аттаче.

Рассматриваемые варианты стилистики: лофт, современный минимализм, современный скандинавский, с упором на удобство и функциональность. Без эксклюзива и супер дорогих отделочных материалов.

Что ожидается от исполнителя:

- Фокус креатива на гостинной + лестница

- спальни 2 эт. - скромный функциональный стиль и созвучность между этажами

- Расстановка мебели, дизайн помещений, освещение(светильники, контурная LED подсветка), электрику (расположение выключателей, розеток) во всех помещениях;

- Расположение мебели, розеток, выключателей должно быть функционально продумано;

- подбор типов отделочных материалов;

- В санузле (1 эт) душ без подиума и поддона, сток щелевой в стяжке. Душ со стеклянной перегородкой. Привязки к коммуникациям нет, расположение санфаянса возможно любое.

- Санузел (2 эт) - полноразмерная ванна без душевой;

- визуализация помещений или эскизы, достаточные для идентификации цвета/фактуры. Фотореалистичная визуализация ключевой зоны гостинной 1 эт. + лестница

- развёртки поверхностей.

Проект не требуется. Привязки к конкретным моделям мебели, сантехники и электрооборудования не требуется. Технические решения берем на себя.

Просьба указывать сроки, конечную стоимость. Без этого заявка не рассматривается.

Спасибо