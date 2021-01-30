Дизайн интерьера загородного дома 150 м2

Добрый день! Необходимо сделать дизайн проект квартиры - 2 комната _ столовая, совмещенная с кухней. Сделать только визуализацию. Подобрать обои, ламинат, плитку, мебель. И под каждую комнату сделать 3-4 картинки, как выглядит комната. Никаких схеи по ...
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Необходимо сделать дизайн проект загородного дома площадью 150 м2.
План помещений в аттаче.
Рассматриваемые варианты стилистики: лофт, современный минимализм, современный скандинавский, с упором на удобство и функциональность. Без эксклюзива и супер дорогих отделочных материалов.
Что ожидается от исполнителя:
- Фокус креатива на гостинной + лестница
- спальни 2 эт. - скромный функциональный стиль и созвучность между этажами
- Расстановка мебели, дизайн помещений, освещение(светильники, контурная LED подсветка), электрику (расположение выключателей, розеток) во всех помещениях;
- Расположение мебели, розеток, выключателей должно быть функционально продумано;
- подбор типов отделочных материалов;
- В санузле (1 эт) душ без подиума и поддона, сток щелевой в стяжке. Душ со стеклянной перегородкой. Привязки к коммуникациям нет, расположение санфаянса возможно любое.
- Санузел (2 эт) - полноразмерная ванна без душевой;
- визуализация помещений или эскизы, достаточные для идентификации цвета/фактуры. Фотореалистичная визуализация ключевой зоны гостинной 1 эт. + лестница
- развёртки поверхностей.
Проект не требуется. Привязки к конкретным моделям мебели, сантехники и электрооборудования не требуется. Технические решения берем на себя.
Просьба указывать сроки, конечную стоимость. Без этого заявка не рассматривается.
Спасибо
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