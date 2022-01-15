Дизайн блистеров для орехов

Необходимо разработать дизайн блистера (блистер для орехов) в виде белки и ореха и возможно других элементов (на выбор дизайнера). Дизайн должен быть выполнен в виде силуэтов, силуэт - углубление в блистере, форма рисунка прямоугольная (размер ориентировочно 20 на 20 см). Пустое пространство должно быть заполнено декоративными элементами (шишки, снег и т.д.). Срок: до недели. Просьба указывать примерную стоимость выполнения заказа.