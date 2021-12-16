SimonenkoAlina9

Алина Симоненко SimonenkoAlina9

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
13 дней назад
Проекты\задачи на постоянной и временной основе. Полная\частичная занятость.

Здравствуйте!

Меня зову Алина.

Имею опыт:

  • Написание продающихся текстов;
  • Работа с редакторами;
  • Наполнение сайта;
  • Верстка.

Качества:

  • Ответственность;
  • Быстро обучаемость.

Опыт работы:

  • Контент-менеджер;
  • Customer support.

Языки:

  • Английский (Pre-intermediate).
Закончила курс верстки и сейчас изучаю SEO.

Готова учиться новому и покорять новые вершины ;)

Обращайтесь! Буду рада сотрудничеству :)

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Отзывы заказчиков

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$70
10 баллов
3 года назад
Помощь с разбором заявок
Рада была работе с Алиной. Надеюсь в мирное время поработаем ещё.
Спасибо за приятное сотрудничество! В мирное время надеюсь продолжим.
Ответный отзыв
Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$75
10 баллов
3 года назад
Нужен менеджер (помощь с сортировкой заказав)
Нравится работать с Алиной, быстро справляется с заданием, понимает с полуслова.
Татьяна, ответственный заказчик. Четко поставленные задачи, своевременная выплата, быстрая коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Olga--ru
Ольга 
43 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Поставить лайк с моих акка
Спасибо
Рекомендую
Ответный отзыв
AntonShubin
Антон 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$2
10 баллов
3 года назад
Постинг
Большое спасибо. Задание выполнено чётко и в срок!
Заказчика рекомендую! Четкая постановка задачи и своевременная выплата)
Ответный отзыв
httpswww
32 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
$13
10 баллов
3 года назад
Простой и однобразный заказ: составить список
Всё отлично! Алина справилась.
Заказчик ответственный. Рада сотрудничеству.
Ответный отзыв