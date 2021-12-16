Проекты\задачи на постоянной и временной основе. Полная\частичная занятость.
Здравствуйте!
Меня зову Алина.
Имею опыт:
- Написание продающихся текстов;
- Работа с редакторами;
- Наполнение сайта;
- Верстка.
Качества:
- Ответственность;
- Быстро обучаемость.
Опыт работы:
- Контент-менеджер;
- Customer support.
Языки:
- Английский (Pre-intermediate).
Готова учиться новому и покорять новые вершины ;)
Обращайтесь! Буду рада сотрудничеству :)
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
3 года назад
Рада была работе с Алиной. Надеюсь в мирное время поработаем ещё.
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество! В мирное время надеюсь продолжим.
$75
10 баллов
3 года назад
Нравится работать с Алиной, быстро справляется с заданием, понимает с полуслова.
Ответный отзыв
Татьяна, ответственный заказчик. Четко поставленные задачи, своевременная выплата, быстрая коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству.
$3
10 баллов
3 года назад
Спасибо
Ответный отзыв
Рекомендую
$2
10 баллов
3 года назад
Большое спасибо. Задание выполнено чётко и в срок!
Ответный отзыв
Заказчика рекомендую! Четкая постановка задачи и своевременная выплата)
$13
10 баллов
3 года назад
Всё отлично! Алина справилась.
Ответный отзыв
Заказчик ответственный. Рада сотрудничеству.