Рекламный макет для инстаграм

Здравствуйте 🙂 Моя дочь написала книжечку. Я хотел бы нарисовать к ней иллюстрации и оформить в виде детской книжки. Книга планируется квадратная, 13 разворотов с пропорциями 2:1 (7 основных, 6 промежуточных совсем простых на половине листа) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна реклама для инстаграм. Прикрепляю файл в каком стиле хотелось бы видеть.
Текст - Английский который любят дети
Мы работаем на результат
Обучаем с 4 лет
и контактные данные
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужны изображения категорий - "для иконок" Вот подобного плана нужны: http://joxi.ru/nAyXpJEhgE8j92.jpg http://joxi.ru/KAgM5BvTE81X9m.jpg http://joxi.ru/YmEkg3RTwRdJaA.jpg Делать нужно все в едином стиле. В стиле Майнкрафта С надписями "на картинках" Сколько будет стоит стоит 1 такая картинка, 10 таки картинок? если есть примеры подобные - приветствуетсяИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен арт для одного проекта. Арт связан будет с животным)Иллюстрации и Рисунки28 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно создать 3 прайс листа для страницы в инстаграмме. Прикрепила образецИллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать дизайн блистера (блистер для орехов) в виде белки и ореха и возможно других элементов (на выбор дизайнера). Дизайн должен быть выполнен в виде силуэтов, силуэт - углубление в блистере, форма рисунка прямоугольная (размер ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт2 года назад
Сделать иллюстрацию для сайта йоги , потеря скинуИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужен человек который сделает пиксель арт с анимацией света, размер 1920x1080 Пример наброска прикреплю фото. Нужна будет очень кропотливая работа!Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте.Требуется художник для разработки иллюстраций под мобильную игру. Так же рассмотрю предложения от команд и студий с адекватными ценами и сроками. Возможна договоренность на разработку игры под ключ.Подробную информацию по стилистике обсудим с заинтересовавшими кандидатами.Цену и сроки ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт2 года назад
- $15
Необходимо разработать персонажа в векторе. Персонаж - мотыль BloodWorm, червяк, личинка мотыля (образец мотыля и банка во вложении). Стиль мультяшный. Образцы понравившихся рисунков во вложении. Персонаж должен быть ярким, чтобы хорошо смотрелся как на экране ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно нарисовать небольшой стикерпак, 6 стикеров. На работу даю полтора дня. Подробности в лс.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт2 года назад