Рекламный макет для инстаграм

Добрый день. Нужны изображения категорий - "для иконок" Вот подобного плана нужны: http://joxi.ru/nAyXpJEhgE8j92.jpg http://joxi.ru/KAgM5BvTE81X9m.jpg http://joxi.ru/YmEkg3RTwRdJaA.jpg Делать нужно все в едином стиле. В стиле Майнкрафта С надписями "на картинках" Сколько будет стоит стоит 1 такая картинка, 10 таки картинок? если есть примеры подобные - приветствуется