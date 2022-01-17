Иллюстрации для детской книги

Добрый день. Нужны изображения категорий - "для иконок" Вот подобного плана нужны: http://joxi.ru/nAyXpJEhgE8j92.jpg http://joxi.ru/KAgM5BvTE81X9m.jpg http://joxi.ru/YmEkg3RTwRdJaA.jpg Делать нужно все в едином стиле. В стиле Майнкрафта С надписями "на картинках" Сколько будет стоит стоит 1 такая картинка, 10 таки картинок? если есть примеры подобные - приветствуется
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Моя дочь написала книжечку. Я хотел бы нарисовать к ней иллюстрации и оформить в виде детской книжки. Книга планируется квадратная, 13 разворотов с пропорциями 2:1 (7 основных, 6 промежуточных совсем простых на половине листа) с разными сценами (Паучок и Муравейчик в разных ситуациях, встречают 3 персонажей, плюс в конце родителей)? И, может, изображение обложки (это отдельно). Вот план основных иллюстраций (см. макеты ниже):
- Паучок и Муравейчик в лесу с муравейником-домом (окно, дверь, дымоход)
- Паучок и Муравейчик на лугу встречают Пчелу.
- Паучок и Муравейчик встречают Медведя возле горы (возможно, немного леса под горой).
- Паучок и Муравейчик возле океана. Паучок пьет воду из океана, Муравейчик по-доброму смеется, наблюдая за Пауком (он знает, что вода не вкусная).
- Паучок и Муравейчик плавают на листе у океана, сидят на листе (маленький парус на листе). Они могут видеть гору, луг и лес с рекой, уходящей в лес из океана немного дальше (на самом деле они плывут в лес).
- Вы внутри леса с рекой, с листом у берега. Паучок и Муравейчик бегут счастливыми своими родителями (мама и папа Паучка, мама и папа Муравейчика). Родители счастливы, они собираются обнять друг друга!
- Двойная картинка с 2 локациями. На каждой детской комнате, кровать, лампа на тумбе, спящий ребенок, родители сидят возле кровати. Мягкий теплый свет.
- + 6 промежуточных разворота, со слабым наполнением на одной половинке (часть на сплошном одноцветном фоне)
Размер иллюстраций — 5200х2600 пикселей
Макеты разворотов — https://www.dropbox.com/sh/ocb9182lt00yp70/AAComf0uvqVJYdrvdLlE_Dfia?dl=0
Образцы иллюстраций — https://www.dropbox.com/sh/xiw94axk5rk5gry/AACcUnn5wQbZwzMyKY9vBYk6a?dl=0
PS: Пожалуйста, оставляя заявку, добавляйте ссылку на ваши работы, соответствующие тематике проекта, если их нет в портфолио. Т.к. я не смогу оценить ваши навыки по образцам другой тематики, к примеру полиграфического дизайна (визитки, сайты).
Спасибо.
! Я выкладываю проект в третий раз! ( ), т.к. художник, которого я взял на проект первый раз, не смогла продолжать, тоже самое со вторым, постоянно обещает скоро продолжить... Успели сделать лишь первые 1-2 иллюстрации (причем оба весьма успешно, второй художник разработал крутых персонажей и несколько скетчей сцен, но почему-то постоянно откладывая на потом, так и не сделал).
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