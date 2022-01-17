Иллюстрации для детской книги

Здравствуйте 

Моя дочь написала книжечку. Я хотел бы нарисовать к ней иллюстрации и оформить в виде детской книжки. Книга планируется квадратная, 13 разворотов с пропорциями 2:1 (7 основных, 6 промежуточных совсем простых на половине листа) с разными сценами (Паучок и Муравейчик в разных ситуациях, встречают 3 персонажей, плюс в конце родителей)? И, может, изображение обложки (это отдельно). Вот план основных иллюстраций (см. макеты ниже):

Паучок и Муравейчик в лесу с муравейником-домом (окно, дверь, дымоход)

Паучок и Муравейчик на лугу встречают Пчелу.

Паучок и Муравейчик встречают Медведя возле горы (возможно, немного леса под горой).

Паучок и Муравейчик возле океана. Паучок пьет воду из океана, Муравейчик по-доброму смеется, наблюдая за Пауком (он знает, что вода не вкусная).

Паучок и Муравейчик плавают на листе у океана, сидят на листе (маленький парус на листе). Они могут видеть гору, луг и лес с рекой, уходящей в лес из океана немного дальше (на самом деле они плывут в лес).

Вы внутри леса с рекой, с листом у берега. Паучок и Муравейчик бегут счастливыми своими родителями (мама и папа Паучка, мама и папа Муравейчика). Родители счастливы, они собираются обнять друг друга!

Двойная картинка с 2 локациями. На каждой детской комнате, кровать, лампа на тумбе, спящий ребенок, родители сидят возле кровати. Мягкий теплый свет.

+ 6 промежуточных разворота, со слабым наполнением на одной половинке (часть на сплошном одноцветном фоне)

Стиль светлый и красочный как на образцах по ссылке.

Размер иллюстраций — 5200х2600 пикселей

Макеты разворотов — https://www.dropbox.com/sh/ocb9182lt00yp70/AAComf0uvqVJYdrvdLlE_Dfia?dl=0

Образцы иллюстраций — https://www.dropbox.com/sh/xiw94axk5rk5gry/AACcUnn5wQbZwzMyKY9vBYk6a?dl=0

PS: Пожалуйста, оставляя заявку, добавляйте ссылку на ваши работы, соответствующие тематике проекта, если их нет в портфолио. Т.к. я не смогу оценить ваши навыки по образцам другой тематики, к примеру полиграфического дизайна (визитки, сайты).

Спасибо.

! Я выкладываю проект в третий раз! ( ), т.к. художник, которого я взял на проект первый раз, не смогла продолжать, тоже самое со вторым, постоянно обещает скоро продолжить... Успели сделать лишь первые 1-2 иллюстрации (причем оба весьма успешно, второй художник разработал крутых персонажей и несколько скетчей сцен, но почему-то постоянно откладывая на потом, так и не сделал).