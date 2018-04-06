Дизайн меню сайта

1 - Уменьшить форму поиска, возможно видоизменить её, например разместить ячейки с вводом в столбец. Желательно что бы форма поиска была на каждой странице, над шапкой. Цель - при переходе на сайт пользователь должен сразу видеть ...
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Необходимо пересмотреть меню на сайте www.jaam.ru. Сделать его более легко читаемым и удобным. А также доработать интерфейс размещения товаров на главной странице. Требуется умение уметь правильно размещать материалы. Чувство вкуса.
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