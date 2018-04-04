Разработка дизайна для Wordpress блога

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок254 просмотра
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Здравствуйте!

Ищем дизайнера, который готов выполнить работу в ближайшие дни, т.е. не откладывая проект на недели.

Нужно главную страницу + 2 страницы в общем стиле (это вид страницы рубрики и страницы со статьёй). Требований особых к доп.страницам нет (рубрики сбоку, меню сверху...), вёрстка доп. страниц в стиле главной.

Подробнее по ссылке: https://www.dropbox.com/s/bs8pzd9rnrivh4u

Естественно, дополнительные подробности при необходимости будут обсуждаться с исполнителем. Креатив приветствуется!

На данный момент нужен исключительно только сам дизайн!

WordPress
6 лет назад
Kotokot
Лаврон 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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