Разработка дизайна для Wordpress блога

Здравствуйте!

Ищем дизайнера, который готов выполнить работу в ближайшие дни, т.е. не откладывая проект на недели.

Нужно главную страницу + 2 страницы в общем стиле (это вид страницы рубрики и страницы со статьёй). Требований особых к доп.страницам нет (рубрики сбоку, меню сверху...), вёрстка доп. страниц в стиле главной.

Подробнее по ссылке: https://www.dropbox.com/s/bs8pzd9rnrivh4u

Естественно, дополнительные подробности при необходимости будут обсуждаться с исполнителем. Креатив приветствуется!

На данный момент нужен исключительно только сам дизайн!