Front End Developer + дизайнер

Здравствуйте! Ищем дизайнера, который готов выполнить работу в ближайшие дни, т.е. не откладывая проект на недели. Нужно главную страницу + 2 страницы в общем стиле (это вид страницы рубрики и страницы со статьёй). Требований особых к доп.страницам ...