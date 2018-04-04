Front End Developer + дизайнер

1 - Уменьшить форму поиска, возможно видоизменить её, например разместить ячейки с вводом в столбец. Желательно что бы форма поиска была на каждой странице, над шапкой. Цель - при переходе на сайт пользователь должен сразу видеть ...
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На разовый проект с возможным дальнейщим сотрудничествомЗнания: HTML 5 ,CSS , jQuery , Bootstrap 3,4 , умения работать с фотошопом , креативное виденье .
Опыт работы от 1 года.
Кандидат должен проживать в Киеве, или близлежащих городах, для возможности личной встречи.
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