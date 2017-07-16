Все супер спасибо Антон, работу выполнил хорошо, а главное все в срок даже раньше, всегда был на связи не пропадал, отвечал парой на глупые вопросы, советовал, что будит лучше, вообще все круто, спасибо еще раз, я думаю по сотрудничаем еще.