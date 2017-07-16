ziqq

Антон ziqq

 
35 летРоссия/Балаково
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная верстка сайтов | Frontend Developer | Mobile Developer

Привет меня зовут Антон! Я занимаюсь Web разработкой уже 5 лет, 4 из которых работаю в команде и занимаюсь разработкой крупно-масштабного Web приложения, а в последнее время и мобильного приложения с использованием кроссплатформенного фреймворка Flutter. Владею такими языками как HTML5, CSS3, JavaScript, Dart, а так же фреймворками Vue, React, Flutter.

О работе:

  • Работаю по предоплате;
  • Делаю свою работу качественно и в срок;
Гарантирую:

  • Всегда на связи;
  • Соблюдение сроков;
  • Качественную работу;
Схема работы:

  • Обсуждение, корректировка ТЗ;
  • Получение всех доп. материалов;
  • Выполнение задачи;
  • Демонстрация выполненной работы на моем хостинге;
  • Внесение правок , если такие появляются (о чем прошу сообщать заранее);
  • Оплата заказа;
  • Передача исходников;
Принимаю оплату на:

  • Карта Сбербанка
  • Карта Тиньков
Способы связи со мной:

JavascriptВерстка сайтаHTMLFlutterVue.jsReact.js
Отзывы заказчиков
DonPabloEscobar
Иван Немов 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Верстка Landing Page
Все супер спасибо Антон, работу выполнил хорошо, а главное все в срок даже раньше, всегда был на связи не пропадал, отвечал парой на глупые вопросы, советовал, что будит лучше, вообще все круто, спасибо еще раз, я думаю по сотрудничаем еще.
Спасибо Иван за интересный проект, обращайтесь буду рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
dmitri_pavlov
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
PSD to HTML
Прям таки порадовал своей работой, выполнил все в срок даже раньше, сделал все качественно, всегда на связи, никаких глупых вопросов, вообщем рекомендую 100%, а мы будим сотрудничать и далее. Спасибо еще раз!
Дмитрий хороший заказчик, грамотное тз, своевременная обратная связь, а главное оплата по договоренности и в срок.
Ответный отзыв
balalai
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Верстка из PSD
Антон выполнил работу в срок даже раньше, каких либо нареканий нет, ответственный, адекватный человек, всегда на связи, однозначно Рекомендую, а мы будим работать и дальше. Еще раз спасибо.
Было приятно поработать, адакватный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата.
Ответный отзыв
morgan_spb
Виталий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Склонировать верстку на Bootstrap3 + less
Антон крутой спец! Реализовал все на 120%, не задавал глупых вопросов, и предугадал все возможные варианты использования верстки. Однозначно рекомендую.
Отличный заказчик, обратная связь моментальная, задача поставлена четко, оплата в точности и в срок в общем будим надеется на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
$10/час
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
$15/час
нет рейтинга