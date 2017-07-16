Профессиональная верстка сайтов | Frontend Developer | Mobile Developer
Привет меня зовут Антон! Я занимаюсь Web разработкой уже 5 лет, 4 из которых работаю в команде и занимаюсь разработкой крупно-масштабного Web приложения, а в последнее время и мобильного приложения с использованием кроссплатформенного фреймворка Flutter. Владею такими языками как HTML5, CSS3, JavaScript, Dart, а так же фреймворками Vue, React, Flutter.
О работе:
- Работаю по предоплате;
- Делаю свою работу качественно и в срок;
- Всегда на связи;
- Соблюдение сроков;
- Качественную работу;
- Обсуждение, корректировка ТЗ;
- Получение всех доп. материалов;
- Выполнение задачи;
- Демонстрация выполненной работы на моем хостинге;
- Внесение правок , если такие появляются (о чем прошу сообщать заранее);
- Оплата заказа;
- Передача исходников;
- Карта Сбербанка
- Карта Тиньков
- E-mail: [email protected]
- GitHub: MyGitHub
- VK: Anton Ustinoff
- Skype: z1k.64ru
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Верстка Landing Page для сети правильного питания142 просмотра
- Верстка Landing Page для производителя мочалок132 просмотра
- Верстка PSD макета Waxom252 просмотра
- Верстка Golden PSD макета206 просмотров
- Верстка PSD макета Blom134 просмотра
- Верстка PSD макета интернет магазина127 просмотров
- Верстка PSD макета GoodInc154 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Все супер спасибо Антон, работу выполнил хорошо, а главное все в срок даже раньше, всегда был на связи не пропадал, отвечал парой на глупые вопросы, советовал, что будит лучше, вообще все круто, спасибо еще раз, я думаю по сотрудничаем еще.
Ответный отзыв
Спасибо Иван за интересный проект, обращайтесь буду рад сотрудничеству.
$15
10 баллов
6 лет назад
Прям таки порадовал своей работой, выполнил все в срок даже раньше, сделал все качественно, всегда на связи, никаких глупых вопросов, вообщем рекомендую 100%, а мы будим сотрудничать и далее. Спасибо еще раз!
Ответный отзыв
Дмитрий хороший заказчик, грамотное тз, своевременная обратная связь, а главное оплата по договоренности и в срок.
$30
10 баллов
6 лет назад
Антон выполнил работу в срок даже раньше, каких либо нареканий нет, ответственный, адекватный человек, всегда на связи, однозначно Рекомендую, а мы будим работать и дальше. Еще раз спасибо.
Ответный отзыв
Было приятно поработать, адакватный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата.
$50
10 баллов
6 лет назад
Антон крутой спец! Реализовал все на 120%, не задавал глупых вопросов, и предугадал все возможные варианты использования верстки. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, обратная связь моментальная, задача поставлена четко, оплата в точности и в срок в общем будим надеется на дальнейшее сотрудничество.
HTML-верстка
4 отзыва
$10/час
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
$15/час
нет рейтинга