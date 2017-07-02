Нужно написать код на html5 , на стр. Должна быть таблица, в ячейках которой можно ставить галочки (отмечать верный путь). Под этой таблицей должна быть картинка типо лабиринта. И пользователю галочками нужно отметить верный путь от одной точки до другой ( самый короткий) . И кнопкой проходит проверка- верно или не верно.