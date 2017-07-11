Нужно сверстать одну адаптивную страничку

Очень хороший специалист. Сроки меня приятно удивили. Как только отправил psd исходник, мы созвонились с Юрием и уже на следующий день мой макет был готов. Ни одного недочета. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 100% Рекомендую!!!