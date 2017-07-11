Необходимо сделать адаптивную вёрстку и программную часть для лендинга. Дизайн прикладываю. Необходимые скрипты: 1. Fancybox или аналог для открытия полных изображений из портфолио 2. Таймер 15:00 должен заканчиваться отдельно у каждого посетителя (то есть через cookie) После его ...
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Нужно сверстать одну адаптивную страничку. Страничку прикрепляю
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