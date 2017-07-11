Нужно сверстать одну адаптивную страничку

HTML-версткаЗавершен22 заявки227 просмотров
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Нужно сверстать одну адаптивную страничку. Страничку прикрепляю

6 лет назад
winxp1
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
yverner
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$15
1 день
Очень хороший специалист. Сроки меня приятно удивили. Как только отправил psd исходник, мы созвонились с Юрием и уже на следующий день мой макет был готов. Ни одного недочета. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 100% Рекомендую!!!
Чёткое тз, быстрая оплата, рекомендую.
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