Перенести сайт Каталог спецтехники на движок

Нужно на сайте внести некоторые правки, вроде слегка изменения хедера, футера и пр в основном касаются верстки и пхп по дизайну делать ничего не надо ищу того, кто отлично верстает и знает php, и сделает это быстро. тз скину ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Желательно опенкарт, но рассматриваем все варианты.
http://stt16.ru/ старая версия с контентом
stt162.vsayte.myjino.ru/ - обновленный дизайн, но без контента
Сайт, на самописном движке, хотим перенести его на нормальный с хорошим каталогом, скорее опенкарт но без функции интернет магазина.
Как минимум нужно перенести всю структуру со старого и дизайн с новой версии.
Лучше с полным переносом со старого сайта http://stt16.ru/ включая перенос всего имеющегося контента с сохранением url, тайтлов, дескрипшенов, кейвордов и прочих тегов. И дизайн с новой версии stt162.vsayte.myjino.ru/ .
Правки https://docs.google.com/document/d/1YSTU-Is1MfznjfJTdWb7Shua7yJCM-44bYq7ITMeanI/edit?usp=sharing
Тех требования https://docs.google.com/document/d/1Yviir0FjzYFDyHi8t6liu_BwQzYHvpr-7X4jeT26ASY/edit
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