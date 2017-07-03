Перенести сайт Каталог спецтехники на движок

Желательно опенкарт, но рассматриваем все варианты.

http://stt16.ru/ старая версия с контентом

stt162.vsayte.myjino.ru/ - обновленный дизайн, но без контента

Сайт, на самописном движке, хотим перенести его на нормальный с хорошим каталогом, скорее опенкарт но без функции интернет магазина.

Как минимум нужно перенести всю структуру со старого и дизайн с новой версии.

Лучше с полным переносом со старого сайта http://stt16.ru/ включая перенос всего имеющегося контента с сохранением url, тайтлов, дескрипшенов, кейвордов и прочих тегов. И дизайн с новой версии stt162.vsayte.myjino.ru/ .

Правки https://docs.google.com/document/d/1YSTU-Is1MfznjfJTdWb7Shua7yJCM-44bYq7ITMeanI/edit?usp=sharing

Тех требования https://docs.google.com/document/d/1Yviir0FjzYFDyHi8t6liu_BwQzYHvpr-7X4jeT26ASY/edit

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