Доверстать сайт ( адаптив )

HTML-версткаЗакрыт11 заявок196 просмотров
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Здравствуйте! Есть адаптивная верстка. Нужно: 1. Доработать текущую верстку.  – Исправить меню, некорректно отображается разделы меню на сайте. - Исправить на главной странице слайдер. (соотношение пропорции картинок) - исправить станицу каталога. ( при всплывающем окне едет верстка) - Исправить картинки на главной страницы, правильные пропорции относительно высоты  2. Сверстать новые страницы (адаптивом):   – Контакты,    – пару всплывающих лайт-боксов

Жду  ваших предложений по цене и срокам 

с ув!

6 лет назад
Vladimir8989
Владимир 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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