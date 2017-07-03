Доверстать сайт ( адаптив )

Нужно на сайте внести некоторые правки, вроде слегка изменения хедера, футера и пр в основном касаются верстки и пхп по дизайну делать ничего не надо ищу того, кто отлично верстает и знает php, и сделает это быстро. тз скину ...
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Здравствуйте! Есть адаптивная верстка. Нужно: 1. Доработать текущую верстку. – Исправить меню, некорректно отображается разделы меню на сайте. - Исправить на главной странице слайдер. (соотношение пропорции картинок) - исправить станицу каталога. ( при всплывающем окне едет верстка) - Исправить картинки на главной страницы, правильные пропорции относительно высоты 2. Сверстать новые страницы (адаптивом): – Контакты, – пару всплывающих лайт-боксов
Жду ваших предложений по цене и срокам
с ув!
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