Правка HTML вёрстки и на базе довёрстка 2 страниц - срочно

HTML-версткаЗакрыт6 заявок226 просмотров
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Правка HTML вёрстки и на базе довёрстка 2 страниц - срочно

Есть ужасно свёрстнная страница нужно её поправить до состояния pixel perfect и на базе этого ещё сверстать 2 страницы, сроки сегодня до 22 часов по мск

Бюджет 2000 рублей, оплата строго по факту готовности БЕЗ авансов

Ввиду кривизны верстальщиков, отчёт каждые 30 минут на вашем сервере

Оставляйте ваш скайп всю информацию вышлю туда

HTML
6 лет назад
redstike
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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