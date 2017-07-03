Нужно на сайте внести некоторые правки, вроде слегка изменения хедера, футера и пр в основном касаются верстки и пхп по дизайну делать ничего не надо ищу того, кто отлично верстает и знает php, и сделает это быстро. тз скину ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Правка HTML вёрстки и на базе довёрстка 2 страниц - срочно
Есть ужасно свёрстнная страница нужно её поправить до состояния pixel perfect и на базе этого ещё сверстать 2 страницы, сроки сегодня до 22 часов по мск
Бюджет 2000 рублей, оплата строго по факту готовности БЕЗ авансов
Ввиду кривизны верстальщиков, отчёт каждые 30 минут на вашем сервере
Оставляйте ваш скайп всю информацию вышлю туда
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