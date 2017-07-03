Правка HTML вёрстки и на базе довёрстка 2 страниц - срочно

Есть ужасно свёрстнная страница нужно её поправить до состояния pixel perfect и на базе этого ещё сверстать 2 страницы, сроки сегодня до 22 часов по мск

Бюджет 2000 рублей, оплата строго по факту готовности БЕЗ авансов

Ввиду кривизны верстальщиков, отчёт каждые 30 минут на вашем сервере

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