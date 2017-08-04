Правки в верстке

$30
HTML-версткаЗавершен6 заявок162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать правки на сайте, просмотреть код и исправить ошибки на 3-х страницах

Сроки 7 дней 

6 лет назад
Daninga
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ob163256
Олег 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
6 лет назад
$30
7 дней
Это уже далеко не первое задание, которое я давал Ярославу. Все выполнено на 5+, всем рекомендую как ответственного исполнителя. Будем работать и дальше
Отличный заказчик!!! Все на высшем уровне, будем работать. Очень рекомендую!!!
  • Похожие заказы

  • Подредактировать верстку на ленде

    $30

    Нужно на сайте внести некоторые правки, вроде слегка изменения хедера, футера и пр в основном касаются верстки и пхп по дизайну делать ничего не надо ищу того, кто отлично верстает и знает php, и сделает это быстро. тз скину ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правка HTML вёрстки и на базе довёрстка 2 страниц - срочно

    Правка HTML вёрстки и на базе довёрстка 2 страниц - срочно Есть ужасно свёрстнная страница нужно её поправить до состояния pixel perfect и на базе этого ещё сверстать 2 страницы, сроки сегодня до 22 часов по ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доверстать сайт ( адаптив )

    Здравствуйте! Есть адаптивная верстка. Нужно: 1. Доработать текущую верстку.  – Исправить меню, некорректно отображается разделы меню на сайте. - Исправить на главной странице слайдер. (соотношение пропорции картинок) - исправить станицу каталога. ( при всплывающем окне едет верстка) - Исправить картинки ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка виджета

    Подробное ТЗ для виджета https://docs.google.com/document/d/1g9jtA9okzlYufg1QXo4LS5GsvEHjFXJYqUfbWN0W1wc/edit Оплата поэтапно либо в конце

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать дизайн лендинга

    1. Сверстать новый дизайн: Адаптив в соответствии с макетами, кроссбраузерность, валидность кода. Полное соответствии с макетом (шрифты пропорции  и так далее).  Макета два, то есть один под мобильные устройства.  2. Сделать удобную админку для добавление новостей, ...

    Дизайн лендинга
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад