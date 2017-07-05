Сверстать Лендинг

HTML-версткаЗавершен40 заявок440 просмотров
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Требуется сверстать адаптивный Лендинг. 

4 экрана. Разрешения: 320 /  768 / 1920

Макеты под верстку имеются в PSD.

По функционалу: 

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6 лет назад
upgrain
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alex_bondar
Александр 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$40
3 дня
Благодарю за работу. Сделал быстро и четко. Внес правки и корректировки. Буду обращаться впредь
Сотрудничество с такими заказчиками проходит на одном дыхании. Все очень четко и оперативно (в том числе и оплата))). Буду рад поработать еще.
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