Изготовление баннера

HTML-версткаЗавершен8 заявок188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно изготовить баннер в html5 по авто тематике

6 лет назад
vvetal
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
creartion
Тарас 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$40
1 день
Все супер, быстро и качественно. Рекомендую.
Спасибо за приятное сотрудничество.