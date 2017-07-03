Изготовление баннера

Сайт http://mw-school.ru/ Есть вещи которые предыдущий верстальщик не успел\не смог довести до ума и уехал отдыхать со спокойной душой. Надо максимально быстро допилить, что он не успел. Сайт на MODx Нужны прогер с опытом готовый за 1-2 дня допилить, что ...
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