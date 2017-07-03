Доработать верстку сайта на MODx (моб версия)

HTML-версткаЗакрыт3 заявки158 просмотров
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Сайт http://mw-school.ru/

Есть вещи которые предыдущий верстальщик не успел\не смог довести до ума и уехал отдыхать со спокойной душой.

Надо максимально быстро допилить, что он не успел.

Сайт на MODx

Нужны прогер с опытом готовый за 1-2 дня допилить, что осталось.

Бриф на допил https://docs.google.com/document/d/1v_gAKnRxAqXD2gPguLm1m0Iv_PFpLGirxaH1KQcDFtc

От вас цены и сроки. Работаем по безопасной сделке либо оплата по факту удобным вам способом.

MODX
6 лет назад
MafiyaRU
Арсений 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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