Помогите поправить верстку

HTML-версткаЗавершен4 заявки307 просмотров
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В шаблоне страницы товара (например, http://bonito-mebel.ru/products/....ge):

  • Иконка Акции, справа вверху фото висеть
  • Варианты товара (Langoria, Nota), должны быть в основном поле содержимого товара, где-то после Цены и перед Добавить в корзину
  • Акция (ссылка "Купить 4 шт за 22 200 руб(Экономия 1 000 руб)") просто как-то выделена, может в рамочку и крупнее
В каталоге (http://bonito-mebel.ru/catalog/d....﻿ ):

  • варианты должны выводиться в карточке товара под фото, но над кнопкой Добавить в корзину
  • там же в карточке товара также между фото и добавить в корзину и строчка 'Осталась 1 штука' (которая сейчас выводится у товара Деревянный стул Кентавр (венге)
  • иконка Хит-продаж, Акции также прикрепленным быть справа наверху у фото товара
Магазин на Simpla (т.е. шаблон на Smarty)
6 лет назад
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
bahus514
Дмитрий 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$6
1 день
Хорошо знает дело. Все проблемы исправил быстро и корректно. И с понимаем и с общением никаких проблем. И еще и за адекватные деньги. Вобщем доволен сотрудничеством. Буду обращаться еще и рекомендую.
Спасибо! Было приятно с вами работать. Рекомендую! Хороший заказчик!