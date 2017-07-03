Переверстать форму на лендинге

Добрый день нужно сверстать форму в новом дизайне на лендинги и подправить отправщик формы на почту.

Также чуть подвинуть отступы и сделать ховеры ссылок-названий.

Старый дизайн – joxi.ru/4AkZD6NuyY98l2

Новый дизайн – joxi.ru/DrlEDWJcveRNBm

Срок: сегодня