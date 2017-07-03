Сверстать три страницы DLE

Добрый день!

необходимо адаптивно сверстать три страницы под сайт на DLE.

Для фулстори (где красное лого) уже есть готовый хэдэр, блок с комментариями и футер, а также стили для таблицы. Необходимо просто переверстать существующий fullstory.

Потом краткая новость в виде списка компаний.

И Раздел закон, который тоже есть, просто нужно сверстать верхний блок с фото адвоката.

Называйте свои цены. Все ТЗ озвучено. Без цен заявки рассматриваться не будут