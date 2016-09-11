Изменить WP шаблон под сайт о ремонте

Дано: 1. Есть 1С Управление Торговлей 11 (на базе 1С Предприятие 8..) Есть сайт магазина на Simpla CMS, точнее ее доработанная версия OKAY CMS (модуль интеграции с 1С есть, подробнее на okay-cms.com). 2. Задача: 2.1 Настроить регулярную выгрузку из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Шаблон http://demo.themeisle.com/islemag/
Нужно перевести, максимально уникализировать и внести правки согласно списку, в списке смена лого, фонового изображения, добавить меню, некоторые блоки убрать и по мелочи, так же особое внимание нужно будет уделить оформлению полной новости, для примера разместить и оформить статью с блоками "инструменты", "материалы" и с подзаголовками из статьи. В идеале просмотреть топовых конкурентов по тематике и предложить доп модули, фишечки плюшечки)
Если предоставите ваши подобные работы по переделке паблик шабов "до и после" не обязательно в подобной тематике, то у вас все шансы быть выбранным. Шаблонные предложения от студий рассматривать буду в последнюю очередь.
Хотелось бы уложиться на все про все в 200$, но цена обсуждаема в обе стороны.
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