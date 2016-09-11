Изменить WP шаблон под сайт о ремонте

Шаблон http://demo.themeisle.com/islemag/

Нужно перевести, максимально уникализировать и внести правки согласно списку, в списке смена лого, фонового изображения, добавить меню, некоторые блоки убрать и по мелочи, так же особое внимание нужно будет уделить оформлению полной новости, для примера разместить и оформить статью с блоками "инструменты", "материалы" и с подзаголовками из статьи. В идеале просмотреть топовых конкурентов по тематике и предложить доп модули, фишечки плюшечки)

Если предоставите ваши подобные работы по переделке паблик шабов "до и после" не обязательно в подобной тематике, то у вас все шансы быть выбранным. Шаблонные предложения от студий рассматривать буду в последнюю очередь.

Хотелось бы уложиться на все про все в 200$, но цена обсуждаема в обе стороны.