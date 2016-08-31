Натянуть верстку на опен карт (Интернет магазин)

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок156 просмотров
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Нужно одеть верстку на опен карт.

Необходимо будет выполнять разделение корзины и регистрации на опт и розницу.

Вот сверстанные страницы

http://pravozashitnik.forcar.md/

http://pravozashitnik.forcar.md/product.html

 http://pravozashitnik.forcar.md/product1.html

 http://pravozashitnik.forcar.md/catalog.html

 http://pravozashitnik.forcar.md/catalog1.html

 http://pravozashitnik.forcar.md/contacts.html

 http://pravozashitnik.forcar.md/about.html

http://pravozashitnik.forcar.md/phil.html

http://pravozashitnik.forcar.md/opt.html

Интересуют сроки и стоимость.

7 лет назад
segediyevgen
Евгений 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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