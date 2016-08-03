Перевести пожелания (цели) по созданию сайта в динамический прототип. Делать в программах AxureRP или бесплатных аналогичных, главное чтобы была возможность в режиме реального времени оценить всю прелесть юзабилити прототипа.По времени приблизительно есть 1 месяц (с ...