Просмотр активности сотрудников

Мы хотим установить программу для отслеживания активности сотрудников IT-отдела (6 чел).

Нам нужен фрилансер, который несколько раз в неделю будет просматривать всю эту инфу и будет фиксировать заходы в соцсети, занятия посторонней работой.

Посоветуйте хорошее ПО для этого дела, предложите свои расценки на просмотр собираемого материала и бонусы за обнаружение "левой" активности сотруников.