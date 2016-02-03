Требуется человек для обзвона клиентов фирмы - выяснение качества обслуживания. Список вопросов (их 4-5), клиентов и всю необходимую информацию предоставим, цену указывайте за один звонок.
Обзвон 8 компаний
Что необходимо сделать:
Заполнить таблицу на основе обзвона конкурентов, предоставить телефонные записи (при прозвоне включаем запись разговора).
Таблица:
Всего 8 конкурентов
Основной упор на изучение сервиса для аудитории - дилеры.
Изучаем сферу климатического оборудования, изучаем сайты конкурентов. Представляемся дилером\потенциальным дилером. Разыгрываем телефонный разговор.
1. Скорость реакции на обращение в компанию. Как быстро
1.1 берут телефон
Время, за которое компания отвечает на звонок
1.2 отвечают на заявку с сайта
Оставляем заявку, засекаем время
1.3 отвечают на заказ обратного звонка
Время, за которое компания перезванивает
1.4 отвчают на email, skype
Отправить запрос по e-mail, skype. В таблицу занести время, а так же манеру письма (официальный\неофициальный стиль, манера общения и т.д.)
2.1 Вежливость
Оценить по 5 бальной шкале
2.2 Пытаются решить проблему
Оценить по 5 бальной шкале
2.3 Пытаются продать любой ценой
Оценить по 5 бальной шкале
2.4 Заказать перезвон
Сослаться на то, что сейчас не удобно говорить, попросить перезвонить
4.1 сделать заказ, представившись клиентом
Список конкурентов и подробности - исполнителю
(дополнить описание)
Заявки фрилансеров
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