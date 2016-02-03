Обзвон 8 компаний

Что необходимо сделать:

Заполнить таблицу на основе обзвона конкурентов, предоставить телефонные записи (при прозвоне включаем запись разговора).

Таблица:

http://prntscr.com/a0yrx8

Всего 8 конкурентов

Основной упор на изучение сервиса для аудитории - дилеры.

Изучаем сферу климатического оборудования, изучаем сайты конкурентов. Представляемся дилером\потенциальным дилером. Разыгрываем телефонный разговор.

1. Скорость реакции на обращение в компанию. Как быстро

1.1 берут телефон

Время, за которое компания отвечает на звонок

1.2 отвечают на заявку с сайта

Оставляем заявку, засекаем время

1.3 отвечают на заказ обратного звонка

Время, за которое компания перезванивает

1.4 отвчают на email, skype

Отправить запрос по e-mail, skype. В таблицу занести время, а так же манеру письма (официальный\неофициальный стиль, манера общения и т.д.)

2.1 Вежливость

Оценить по 5 бальной шкале

2.2 Пытаются решить проблему

Оценить по 5 бальной шкале

2.3 Пытаются продать любой ценой

Оценить по 5 бальной шкале

2.4 Заказать перезвон

Сослаться на то, что сейчас не удобно говорить, попросить перезвонить

4.1 сделать заказ, представившись клиентом

Список конкурентов и подробности - исполнителю

(дополнить описание)