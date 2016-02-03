Нужно отзвонить холодными звонками 20 клиентов

  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт8 заявок238 просмотров

Нужно отзвонить холодными звонками 20 клиентов по нашей базе и проверить актуальность (им ранее направлялись документы по сотрудничеству)

Средняя продолжительность одного звонка 2 минуты

Строго без акцента и дефектов речи 

Оплата Сбер, ВМ, ЯД, Киви 

В заявке указывайте стоимость

Запредельные стоимости просьба не указывать - бюджеты не пилю и не сын олигарха)

Компании, студии, коллцентры и проч - не рассматриваются

9 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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