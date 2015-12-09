Шаблон со структурой сайта

$65
HTML-версткаЗавершен8 заявок196 просмотров
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Требуется аналогичный шаблон сайта на вордпрессе со всеми страницами, исходник http://akademy30.ru

Доработки сайта будут незначительны: поменять логотип, фон, названия, кнопки соцсетей и тд. В общем косметические доработки. Исходники по дизайну предоставим.

Срок до 1 недели. Постоплата

Нацелен на долговременное сотрудничество

Все подробности по доработкам в личке.

8 лет назад
DIM5984
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
iziuzin
Иван 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$20
7 дней
Работа Ивана очень понравилась, все точно в срок и очень качественно. Что немаловажно Иван всегда на связи и готов помочь со всеми техническими вопросами. Будем работать и дальше.
Рекомендую, отличная связь, моментальная оплата, только положительные впечатления, буду рад еще поработать.
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