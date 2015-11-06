Верстка лендинга

Плагин выводит записи на главную. Записи выглядят криво и много текста. Нужно сделать не криво (есть образец) и обрезать излишки текста. Сайт и прочее покажу в личку. Если возможно, указывайте примерную стоимость, или стоимость часа работы. Спасибо