Поправить главную страницу

Сайт http://flowers-expert.ru на 1с-битрикс

После самостоятельной настройки виджетов на главной странице часть блоков и ссылок съехали.

Главная отображается неправильно именно для неавторизованных пользователей, после авторизации все ок,

1) Нужно чтобы работало вот эти кнопки http://joxi.ru/NDrllkduWaVZrP

2) Спец предложение сейчас выглядит вот так http://joxi.ru/dp271dJtleKOr7, а должно выглядеть вот так http://joxi.ru/jgmvOGxh6Yv82a

3) Блок отзывов и соц сейтей сейчас так http://joxi.ru/8ZrJ4gwsVEQR2j, а должны выглядеть вот так http://joxi.ru/JMAjJX6f6ekYAe

4) При скролле страниц должен появляться хедер http://joxi.ru/NDrllkduWaGPrP, а сейчас его нет

Может быть как-то можно откатить изменения или просто поправить настройки?

Спасибо!