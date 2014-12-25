Html5-верстальщик

Исходники в psd. Верстка должна быть кроссбраузерная, грамотная, логичная, понятная, аккуратная. Начать нужно сейчас и сделать как можно более оперативно. Оплата: делаете у себя, показываете, плачу, отдаете. Срок? Цена?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу html-верстальщика для постоянного сотрудничества. Только выполнение html-верстки по psd-макетам, без javascript.
= Опыт и требования:
- Место проживания Киев или другой населенный пункт Украины.
- Возможность уделять работе не менее 5 часов в сутки.
- От кандидата требуется опыт не менее года кроссбраузерной (ie8+) блочной валидной html5-верстки сайтов типа каталога или интернет-магазина с немалым кол-вом блоков, их элементов, их нестандартных/сложных расположений и компоновок на странице относительно друг друга.
- Важным требованием является способность и приверженность поиска ответов и решений в поисковых системах. Иными словами можно час потратить на перебор вариантов css-свойств и их компоновки в нестандартной ситуации а можно за 15-20 мин найти ответ на эту проблему через поисковую систему, например, на форуме stackoverflow где уже ранее кто то с ней сталкивался и ему помогли ее решить. Важно умение правильно формулировать текст проблемы на англ. и рус. языках. Вместе с этим вы всегда сможете рассчитывать в тупиковых ситуациях на консультативную поддержку с моей стороны, но без злоупотреблений моим рабочим временем).
- css3 на уровне анимации знать не обязательно но важно понимание и опыт использования таких фишек css3 как тени, скругление углов блоков, градиенты. Приветствуется использование css3-генераторов.
- Вам будет предоставлен html5 шаблон-базис с пустым для использования его для верстки каждого нового проекта.
= Оплата и условия:
- Сотрудничество первое время будет на базе сдельной оплаты за объем работы. В дальнейшем возможен переход на почасовую оплату. Под сдельной оплатой за объем работы предполагается оценка вами стоимости верстки макета и примерных сроков его верстки. Если в проекте несколько макетов страниц то оценку нужно производить каждого их макетов.
- Оплата производится после приема верстки каждой из страниц проекта. В гривне на банковскую карту Приват-банка.
= Предоставьте, пожалуйста, ссылки на верстку двух самых сложных из ваших проектов.
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