Внести правки и подобрать картинки

На одностраничнике нужна правка с частичной версткой. Подробности в техзадании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
1) Видоизменить и подправить одностраничный сайт (придерживаясь одного стиля)
2) Скопировать отредактированный сайт и внести дополнительные правки.
Сайт написан с использованием: Html, CSS, JS
ТЗ прикреплено.
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