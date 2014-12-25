Внести правки и подобрать картинки

HTML-версткаЗакрыт10 заявок307 просмотров
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Задача:

1) Видоизменить и подправить одностраничный сайт (придерживаясь одного стиля)

2) Скопировать отредактированный сайт и внести дополнительные правки.

Сайт написан с использованием: Html, CSS, JS

ТЗ прикреплено.

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9 лет назад
reflexart
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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