Натяжка готовой верстки на SIMPLA

Ищу html-верстальщика для постоянного сотрудничества. Только выполнение html-верстки по psd-макетам, без javascript. = Опыт и требования: - Место проживания Киев или другой населенный пункт Украины. - Возможность уделять работе не менее 5 часов в сутки. - От ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется натянуть готовый дизайн интернет магазина на simplacms.
Возможно долгосрочное сотрудничество.
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