Коллеги, добрый день! Ищу опытного верстальщик с ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ОПЫТОМ по responsive верстке. Нужно заверстать 6 страниц под все устройства. Особенности: responsive (mobile, tablet, desktop, retina), векторные иконки, Single Page Application. В наличии PSD под два дизайна ...
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необходимо изменить меню личного кабинета на такое как тут http://ruseller.com/lessons.php?rub=2&id=1900
после авторизации должен появится баланс и кнопка "Личный кабинет" при наведении на которую должны выпадать все доступные в меню функции так как показано на рисунке немного сделать его компактнее .
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