sellsee

Александр sellsee

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Добавление статей на newsland.ru

    Ищется человек (1–2) для рерайта новостей (1000–1500 знаков) и добавление их на newsland.ru. Схема: 1. даны площадки (недвижимость ,авто,промышленность ,цены ) 2. вы ищите новость делаете ее рерайт ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменить меню личного кабинета

    необходимо изменить меню личного кабинета на такое как тут http://ruseller.com/lessons.php?rub=2&amp;id=1900 после авторизации должен появится баланс и кнопка "Личный кабинет" при наведении на которую должны выпадать все доступные в меню функции так как ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад