Ищется человек (1–2) для рерайта новостей (1000–1500 знаков) и добавление их на newsland.ru. Схема: 1. даны площадки (недвижимость ,авто,промышленность ,цены ) 2. вы ищите новость делаете ее рерайт ...
Копирайтинг9 заявок
Закрыт
10 лет назад
Ищется человек (1–2) для рерайта новостей (1000–1500 знаков) и добавление их на newsland.ru. Схема: 1. даны площадки (недвижимость ,авто,промышленность ,цены ) 2. вы ищите новость делаете ее рерайт ...
необходимо изменить меню личного кабинета на такое как тут http://ruseller.com/lessons.php?rub=2&id=1900 после авторизации должен появится баланс и кнопка "Личный кабинет" при наведении на которую должны выпадать все доступные в меню функции так как ...