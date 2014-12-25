HTML-верстка

Здравствуте. Нужна качественная верстка двух страниц с паралакс эффектом и анимацией. Требования как обычно - качественно, семантично и в срок. Срок такой - внутренняя страница на завтра на утро, главная на субботу. ПОЖАЛУЙСТА, если вы не можете сделать в ...